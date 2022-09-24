Gaziantep'de eşini doğrama tahtasıyla öldüren katilden savunma: Telefonla başka birisiyle konuştuğu gördüm, öfkelendim - Son Dakika
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Gaziantep'de eşini doğrama tahtasıyla öldüren katilden savunma: Telefonla başka birisiyle konuştuğu gördüm, öfkelendim

24.09.2022 10:56

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, eşi Zeliha Durmuş'u doğrama tahtası ile başına vurarak öldüren sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş, tutuklandı. İşlediği cinayetin ardından teslim olan Süleyman Durmuş ifadesinde, ''Sabah okula gitmek için hazırlık yaparken, telefonla başka birisiyle konuştuğu için eşimle tartışmaya başladık. Tartışma sırasında öfkelenerek tahta ile başına vurdum. Amacım öldürmek değildi'' dedi.

Sınıf öğretmeni olan Süleyman Durmuş ile bir yıl önce evlendiği eşi Zeliha Durmuş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Süleyman Durmuş, mutfaktaki doğrama tahtası ile eşinin başına vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan eşi Zeliha Durmuş'un öldüğünü anlayan Süleyman Durmuş, polis merkezine giderek teslim oldu. Zeliha Durmuş'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsi sonrası teslim edildiği yakınları tarafından toprağa verildi.

''AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ''

Gözaltına alınan cani koca Süleyman Durmuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sorgusunda eşinin başka biriyle konuştuğu için aralarında tartışma çıktığını belirten Süleyman Durmuş'un, "Sabah okula gitmek için hazırlık yaparken, telefonla başka birisiyle konuştuğu için eşimle tartışmaya başladık. Tartışma sırasında öfkelenerek tahta ile başına vurdum. Amacım öldürmek değildi, sadece öfkelendiğim için tahtayla vurdum. Asla öldürme niyetim yoktu, çok pişmanım" dedi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Süleyman Durmuş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zeliha Durmuş'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsi sonrası teslim edildiği yakınları tarafından toprağa verildi.

Eşini doğrama tahtasıyla öldüren öğretmen tutuklandı
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ÖĞRETMEN TARTIŞTIĞI EŞİNİ, BAŞINA DOĞRAMA TAHTASI İLE VURARAK ÖLDÜRDÜ ÖĞRETMEN TARTIŞTIĞI EŞİNİ, BAŞINA DOĞRAMA TAHTASI İLE VURARAK ÖLDÜRDÜ
Kaynak: DHA

Süleyman Durmuş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'de eşini doğrama tahtasıyla öldüren katilden savunma: Telefonla başka birisiyle konuştuğu gördüm, öfkelendim - Son Dakika

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