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'Eşini öldürdü, kendisini de bıçaklamadan önce damadından helallik istedi (2)' başlıklı ek haberimizi, kaynağından alınan yeni bilgiler ile servis ediyoruz.

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DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Afyonkarahisar Emirdağ 'da, eşi Emsal Emiş'i bıçaklayıp, başına sert cisimle vurarak, öldürdükten sonra damadını arayıp helallik isteyen, aynı bıçağı kendisine de saplamasıyla ağır yaralanan Bayram Emiş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bayram Emiş'in duran kalbi, doktorların yoğun uğraşları sonrası tekrar çalıştırıldı. Karnında, kalbinde ve göğsünde bıçak yarası olan Emiş'in baş bölgesinden aldığı darbeden dolayı durumu ciddiyetini koruyor. Emiş çiftinin, dün akşam aynı ilçede oturan kızlarına misafirliğe gittiği, eve döndükten sonra aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi.ŞİZOFRENİ HASTASIYMIŞ

Bayram Emiş'in eşini öldürüp, kendisini bıçakladığı sırada evde 12 yaşındaki diğer kızlarının da bulunduğu ortaya çıktı. Ailenin yakınları, Bayram Emiş'in şizofreni hastası olduğunu ve ilacını kullanmadığını söyledi. Emiş çiftinin yakınları, evde taziyeleri kabul etti.

Ali Fuat GÜÇLÜER/EMİRDAĞ (Afyonkarahisar),