Son dakika haberi! Eşini öldürüp intihara kalkışan sanık, çenesi zarar gördüğü için ifadesini yazılı verdi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Eşini öldürüp intihara kalkışan sanık, çenesi zarar gördüğü için ifadesini yazılı verdi

14.09.2022 16:30
Son dakika haberi! Eşini öldürüp intihara kalkışan sanık, çenesi zarar gördüğü için ifadesini yazılı verdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, markette tartıştığı eşi Gönül Yılmaz'ı (43) av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Yahya Yılmaz'ın (52) yargılandığı davaya devam edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, markette tartıştığı eşi Gönül Yılmaz'ı (43) av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Yahya Yılmaz'ın (52) yargılandığı davaya devam edildi. Sanık Yılmaz, intihar girişimi sırasında çenesinden vurulduğu için konuşma yetisini kaybettiğini belirterek yazılı ifade verdi. Sanık sonraki celseye kadar konuşma yetisini kazanacağını bildirerek, erteleme talep etti. Talebi kabul edilen sanık Yılmaz'ın çocukları ise babalarının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Olay, 8 Ekim 2021'de Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana geldi. Yahya Yılmaz, eşi Gönül Yılmaz'ın bulunduğu markete gitti. Eşiyle tartışan Yılmaz, yanında getirdiği av tüfeğiyle market içinde ona ateş etti, ardından silahı çenesine dayayıp ateşledi. Yaralı Yahya Yılmaz, marketten emekleyerek çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Gönül Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gönül Yılmaz'ın cenazesi Akseki ilçesinde toprağa verildi. Yahya Yılmaz ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın bugün görülen duruşmasına Yahya Yılmaz tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, oğlu ve kızı ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savcılık mütalaasında Yahya Yılmaz'ın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan nitelikli halden ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.ÇOCUKLAR BABALARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Sanık Yahya Yılmaz duruşmada yazılı olarak ifade verdi. Eşi Gönül Yılmaz'ı vurduktan sonra av tüfeğini çenesine dayayarak intihar girişiminde bulunduğu için konuşma yetisine sahip olmadığını belirten Yılmaz, bir sonraki celseye kadar konuşma yetisini kazanacağını bildirerek, duruşmanın ertelenmesini talep etti. Duruşmaya katılan çocuklar ise babalarından şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, 11 Kasım'a ertelenen duruşmaya tutuklu Yahya Yılmaz'ın hazır edilmesini istedi.


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Kaynak: DHA

Gönül Yılmaz, Yahya Yılmaz, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Eşini öldürüp intihara kalkışan sanık, çenesi zarar gördüğü için ifadesini yazılı verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Eşini öldürüp intihara kalkışan sanık, çenesi zarar gördüğü için ifadesini yazılı verdi - Son Dakika
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