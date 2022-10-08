Son dakika haberi... Eşini ve çocuğunu öldüren saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Eşini ve çocuğunu öldüren saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti

08.10.2022 16:55

Son dakika haberleri: Eşini ve çocuğunu öldüren saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti Başkentte eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen bir şahıs, gizlice girdiği evdeki eşini ile çocuğunu silah ve bıçakla öldürdü.

Eşini ve çocuğunu öldüren saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti

ANKARA - Başkentte eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen bir şahıs, gizlice girdiği evdeki eşini ile çocuğunu silah ve bıçakla öldürdü. Memleketi Konya'ya kaçtığı esnada yakalanacağını anlayan saldırgan şahıs intihar etti. Korkunç olaya şahit olan mahalle sakinleri ise dehşete düşüren o anları anlattı.

Olay, dün sabah saat 04.30 sırlarında Sincan ilçesi Fatih Mahallesi Kaymak Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre H.K., içerisinde boşanma aşamasındaki eşinin ve çocuklarının yaşadığı eve balkondan gizlice girerek eşi Bahtınur K.'ye saldırdı. Eşine silah ve bıçakla saldıran cani koca, evden kaçmaya çalışan kızı Havvanur K.'ye de bıçak ve silahla saldırdı. Toplam 3 el silah sesinin duyulduğu olayda talihsiz anne ve kızı oldukları yerde hayatlarını kaybetti. Memleketi Konya'ya kaçtığı esnada yakalanacağını anlayan saldırgan şahıs ise intihar ederek yaşamına son verdi. Hayatını kaybeden anne ve kız, memleketleri Konya'da toprağa verildiği öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin ise devam ettiği aktarıldı. Çiftin evde bulunan diğer iki çocuğunun ise kendilerini odaya kitleyerek saldırıdan kurtulduğu ileri sürüldü.

"Saldırgan elinde silahla kızının başında biraz beklemiş"

Olayın tanıklardan Ayşe Açıkgöz, "Çığlık seslerine uyandık. Daha sonra silah sesleri geldi. Polisi aradık. Binanın önüne geldiğimde bir kız yaralı şekilde yatıyordu. Karşı binadaki komşumuz kız kalp masajı yaptı. Saldırgan eşini önce bıçaklamış, sonra öldürmüş. Ailenin 11 yaşında engelli bir oğlu ile küçük bir kızı daha varmış. Onlar kendilerini odaya kilitlemiş. Onlara zarar verememiş. Diğer genç kız ise evden kendisini dışarıya atmaya çalışırken babası ona da ateş etmiş. Saldırgan elinde silahla kızının başında biraz beklemiş. Sonra da kaçarak gitmiş. Saldırganın kendi canına da kast ettiğini duyduk. Saldırganın, kendisine açılan boşanma davası sonucu bu yola başvurduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı.

"Kız, adamı görünce yere yatıp ölü numarası yaptı"

Yaralı kızın canını kurtarmak için ölü taklidi yaptığını söyleyen Güler Aksoy, "Gece seslere uyandık. Yaralı bir kız karşıda oturuyordu. Beni görünce, 'abla yardım et yaralıyım' dedi. O sırada polisi aradık. Bağırma sesleri devam ediyordu. Sesler kesildikten sonra saldırgan binadan çıktı. Kız, adamı görünce yere yatıp ölü numarası yaptı. Eşim sağlıkçı. Kıza kalp masajı yaptı. Anne de hem bıçak, hem silahla öldürülmüş. Ateş ettiğin gören komşular olmuş" dedi.

"Saldırgan kapıyı açıp kaçtı"

Yerde yaralı bir kişinin yattığını belirten Sevim Öcalan ise, "Bir sese uyandım. 'Kurtarın ne olur, yaralıyım' diye. Dışarıya baktığımda bir kız yerde yatıyordu. Saldırgan kapıyı açıp kaçtı. Ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralıları götürdüler. Herkes toplantı. Cenazeleri götürdüler. Sabaha kadar polisler buradaydı. Anne ve kızmış ölenler" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Sincan, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Eşini ve çocuğunu öldüren saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti - Son Dakika

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