Son dakika haberi: Eşini ve kayınvalidesini öldürmeye teşebbüs eden sanık hakkında karar - Son Dakika

Eşini ve kayınvalidesini öldürmeye teşebbüs eden sanık hakkında karar

Sanığın 20 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta eşini ve kayın validesini sokak ortasında bıçak ve tüfek ile yaralayarak öldürmeye teşebbüs eden Hüseyin İsenç'in davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme sanığın 20 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Esenyurt'ta eşi Ergül İsenç ile kayın validesi Ayşe Öksüzömer'i bıçakla ve tüfekle yaralayan Hüseyin İsenç'in davasında mahkeme kararını açıkladı. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Hüseyin İsenç SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada mahkeme heyeti araştırılacak başka bir husus bulunmadığından kararını açıkladı.

Mahkeme sanık hakkında verilen cezada indirim uyguladı

Mahkeme sanık Hüseyin İsenç'in eşi Ergül İsenç'e karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs ' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını ve sanığın sabıkasız geçmişini dikkate alan mahkeme cezanın 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar verdi. Sanığın kayınvalidesine karşı işlediği 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Esenyurt'ta 27 Ağustos 2018'de gerçekleşen olayda Hüseyin ve Ergül İsenç'in evli oldukları Ayşe Öksüzömer'in ise Hüseyin İsenç'in kayın validesi olduğu aktarılmıştı. Olay sabahı Ayşe Öksüzömer ile Ergül İsenç'in işe gitmek için evden çıktığının ifade edildiği iddianamede, müştekilerin dışarıya çıktığı esnada Hüseyin İsenç'in koşarak geldiği ve elindeki bıçak ile Ergül İsenç ve Ayşe Öksüzömer'in vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu belirtilmişti. İddianamede müştekiler ayağa kalkmaya çalıştığı esnada sanığın boynuna asılı tüfek ile eşi Ergül İsenç'e bir el ateş ettiği ve Ergül'ün yere düştüğü şüphelinin ise olay yerinden kaçtığı anlatılmıştı. Hüseyin İsenç'in 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar, 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar olmak üzere toplam 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.