Son dakika haberi... Eşini ve oğlunu öldürüp, intihar eden koca, 20 gün önce dayısına haber vermiş (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Eşini ve oğlunu öldürüp, intihar eden koca, 20 gün önce dayısına haber vermiş (2)
13.11.2020 17:04
Son dakika habere göre ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ İzmit'te Veysel Özkan'ın intihar etmeden önce tüfekle öldürdüğü, boşanma aşamasında olduğu eşi Serap ve oğlu Suat Özkan için Erenler Mahallesi'ndeki Yunus Emre Cami'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ
İzmit'te Veysel Özkan'ın intihar etmeden önce tüfekle öldürdüğü, boşanma aşamasında olduğu eşi Serap ve oğlu Suat Özkan için Erenler Mahallesi'ndeki Yunus Emre Cami'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Serap Özkan'ın kız kardeşi Dilek Sağıroğlu, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Anne ve oğlunun cenazeleri, namazın ardından İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Veysel Özkan'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere uçakla Artvin
'e gönderildi.
Son Dakika Federasyon, koronavirüs nedeniyle hükmen mağlubiyet kararını Süper Lig'de de uygulayacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez hayatını kaybetti Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu 13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü