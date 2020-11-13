Son dakika haberi... Eşini ve oğlunu öldürüp, intihar eden koca, 20 gün önce dayısına haber vermiş (2) - Son Dakika

ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

İzmit'te Veysel Özkan'ın intihar etmeden önce tüfekle öldürdüğü, boşanma aşamasında olduğu eşi Serap ve oğlu Suat Özkan için Erenler Mahallesi'ndeki Yunus Emre Cami'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Serap Özkan'ın kız kardeşi Dilek Sağıroğlu, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Anne ve oğlunun cenazeleri, namazın ardından İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.