Son dakika haberi! Eşinin öldürdüğü Nursel, toprağa verildi (2) - Son Dakika

Son dakika haberi! Eşinin öldürdüğü Nursel, toprağa verildi (2)
02.11.2021 17:08
Son dakika haberler... TUTUKLANDIMalatya'da, 3 çocuk annesi Nursel Taşkın'ı öldüren eşi İrfan Taşkın, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Malatya'da, 3 çocuk annesi Nursel Taşkın'ı öldüren eşi İrfan Taşkın, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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