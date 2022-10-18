Son dakika haberi | Eşiyle boşanma davası devam eden şahıs sokakta kendini vurdu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Eşiyle boşanma davası devam eden şahıs sokakta kendini vurdu

18.10.2022 13:07
Son dakika haberi | Eşiyle boşanma davası devam eden şahıs sokakta kendini vurdu

Bir son dakika haberine göre Samsun'da 2 yıldır eşinden ayrı olan ve boşanma davaları devam eden 2 çocuk babası şahıs, eşinin torununa baktığı kızının evinin önünde tabancayla kafasından kendini vurması sonucu ağır yaralandı.

Samsun'da 2 yıldır eşinden ayrı olan ve boşanma davaları devam eden 2 çocuk babası şahıs, eşinin torununa baktığı kızının evinin önünde tabancayla kafasından kendini vurması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yıldır eşi ile ayrı yaşadığı öğrenilen 2 çocuk babası Mustafa T.(55), kızının evinin önüne giderek burada kaldırımda tabancayı kafasına dayayıp intihara teşebbüs etti. Eşi Kadriye T.'nin kızının evinde toruna baktığı öğrenilen Mustafa T.'nin silahı kafasına dayayıp intihara kalkıştığını görenler durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Polisin ikna çabaları karşısında tabancasını ateşleyen Mustafa T. kendini kafasından vurarak ağır yaraladı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa T. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Eşiyle boşanma davası devam eden şahıs sokakta kendini vurdu - Son Dakika

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