Son dakika haberi! Eşiyle ilişki şüphesiyle babasını öldürdü - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde Nazım K. (51), çıkan tartışma sonucu oğlu Güven K.(31) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Annesi Münevver K.(49) ile birlikte gözaltına alınan Güven K.'nin babası ile eşi arasında bir ilişkisi olduğundan şüphelerek evine ses kayıt cihazı yerleştirdiği belirtildi.

Olay, gece yarısı Ergene'nin Yeşiltepe Mahallesi Gurbet Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede poğaça dükkanı bulunan 2 çocuk babası Güven K., iddiaya göre, eşinin kendisini aldattığından şüphelenince eve gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdi. Kayıtları dinleyen Güven K. eşi ile babası Nazım K.'nin sık sık konuştuklarını belirledi. Eşi ile babasının arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Güven K., bu nedenle boşanma davası açmaya hazırlanırken, dün gece aynı apartmanda yaşayan fabrika işçileri anne ve babasının dairesine gitti.