Son dakika haberi: EŞİYLE TARTIŞIRKEN TABANCANIN KAZARA ATEŞ ALMASIYLA KENDİNİ VURDU - Son Dakika
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Son dakika haberi: EŞİYLE TARTIŞIRKEN TABANCANIN KAZARA ATEŞ ALMASIYLA KENDİNİ VURDU

16.07.2022 23:58

Son dakika habere göre KARAMAN'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Soner E. (49), boşanma aşamasındaki eşi S.E. tartışırken, yanlışlıkla tetiğine dokunduğu tabancasından çıkan mermi sekip, sol eline isabet etti.

KARAMAN'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Soner E. (49), boşanma aşamasındaki eşi S.E. tartışırken, yanlışlıkla tetiğine dokunduğu tabancasından çıkan mermi sekip, sol eline isabet etti. Olay yerinden hızla uzaklaşan Soner E., evin yaklaşık 200 metre ilerisinde yolda yürürken bulunup, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı'nda meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Soner E., iddiaya göre, konuşmak için boşanma aşamasındaki eşi S.E.'nin yaşadığı eve gitti. Çift arasındaki konuşma kısa süre sonra tartışmaya dönüşünce Soner E., yanındaki tabancasını çıkardı. Yanlışlıkla tetiğine dokunduğu tabancasından çıkan mermi sekip, Soner E.'nin sol eline isabet etti. Kanlar içinde kalan Soner E., hızla evden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ev ve çevresinde inceleme yaparken, sağlık ekipleri yaralı Soner E.'yi evin 200 metre ilerisinde yolda yürürken buldu. Ambulansa alınan yaralı Soner E., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: EŞİYLE TARTIŞIRKEN TABANCANIN KAZARA ATEŞ ALMASIYLA KENDİNİ VURDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: EŞİYLE TARTIŞIRKEN TABANCANIN KAZARA ATEŞ ALMASIYLA KENDİNİ VURDU - Son Dakika
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