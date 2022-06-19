Son dakika haber... Eşiyle tartıştığı iddia edilen kadın evini ateşe verdi - Son Dakika
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Son dakika haber... Eşiyle tartıştığı iddia edilen kadın evini ateşe verdi

19.06.2022 11:39

Son dakika haberine göre - Eşiyle tartıştığı iddia edilen kadın evini ateşe verdi Ankara'da eşiyle tartışan bir kadın, tartışmanın ardından evini yaktı.

- Eşiyle tartıştığı iddia edilen kadın evini ateşe verdi

ANKARA - Ankara'da eşiyle tartışan bir kadın, tartışmanın ardından evini yaktı. Evin bulunduğu apartmanı kısa sürede saran alevler ve dumanlar paniğe sebep olurken, olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olay sabah saatlerinde Mamak'ın Türközü Mahallesi'ne bağlı Şahit Ayhan Babadağ Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre eşiyle tartışan bir kadın, tartışmanın ardından evini ateşe verdi. Daireden çıkan dumanlar ve alevler kısa sürede apartmanın her yerini sarması binadakilerin ve diğer çevre sakinlerinin panik ve korku yaşamasına neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Eşiyle tartıştığı iddia edilen kadın evini ateşe verdi - Son Dakika

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