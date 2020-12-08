Son dakika haberi! Eski Ankara Jandarma Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım'ın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Eski Ankara Jandarma Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım'ın yargılanmasına devam edildi

08.12.2020 18:01
Son dakika haberi! Eski Ankara Jandarma Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım'ın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Ankara İl Jandarma Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım'ın yargılandığı davaya devam edildi.

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Ankara İl Jandarma Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım'ın yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında mesleğinden ihraç edilen tutuklu sanık Tarım, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanık avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ'nün sivil imamlarıyla operasyonel hatlar üzerinden haberleştiği, sanığın 15 Temmuz darbe girişiminde darbeciler tarafından hazırlanan sözde atama listesinde 411. sırada olduğu ve "Jandarma Genel Komutanlığı Genel Plan Prensipler Başkanı" olarak belirlendiğini aktararak, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı ayrıca, sanığın Ankara İl Jandarma Komutanı görevindeyken MİT'e ait tırların durdurulması ve eyleminin planlanması ve uygulamaya geçirilmesi sürecinde, MİT mensuplarını dinleyen ve tırları takip ederek tırlarla ilgili sahte ihbarı yapan örgüt üyelerinin amiri konumunda bulunduğu, MİT mensupları hakkında talep edilen dinleme karar taleplerini imzaladığı dikkate alınarak "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Cengiz Tarım, darbe girişimine katılmadığını ve FETÖ/PDY üyesi olmadığını söyledi.

FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia eden sanık, "Örgüt mahrem imamlarıyla herhangi bir irtibatım yoktur. Ben operasyonel hat kullanmadım. Esas hakkındaki mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak Cengiz Tarım'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Ankara, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Eski Ankara Jandarma Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım'ın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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