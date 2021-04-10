Son dakika haberi! Eski bakan Tüzmen, kazada yaralanan kişinin başından ayrılmadı - Son Dakika

DIŞ Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Denizli'den geçtiği sırada, kaza bir kazaya şahit oldu. Tüzmen'in içerisinde bulunduğu minibüsün önündeki panelvan minibüs, yönlendirme direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, Tüzmen, acil sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Adnan Balveren yönetimindeki 20 AVN 39 plakalı panelvan minibüs, Üçgen kavşağı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Dilek Gök'ün kullandığı 06 BF 0966 plakalı otomobile, ardında da orta refüjdeki metal yönlendirme direğinin ayağına çarparak durabildi. Bu sırada refüjden kopan korkuluk demir parçaları karşı yoldan gelen Yaşar Şimşek'in kullandığı 32 FY 108 plakalı otomobile isabet etti. Kazayı gören diğer sürücüler 112'yi arayarak yardım istedi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntüde karayolunda seyir halindeki panelvan minibüsün önce otomobile ardından da direğe çarpması yer aldı.

ESKİ BAKAN KÜRŞAT TÜZMEN YARALININ YANINDAN AYRILMADI

Öte yandan, Denizli'den geçtiği sırada kazaya şahit olan Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, içinde bulunduğu minibüsten inerek panelvan minibüsteki yaralının yanına koştu. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan Tüzmen, acil sağlık ve itfaiye ekipleri gelene kadar da yanından ayrılmadı. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri polislerle birlikte yaralı Adnan Balveren'i araçtan çıkardı. Ağır yaralı Balveren, acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Eski bakan Tüzmen de yaralanın ambulansa bildirilmesinin ardından olay yerinden ayrıldı. Kazada elinden yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Yaşar Şimşek ise aynı hastanede tedaviye alındı.