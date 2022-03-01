Son dakika haberi: Eski Bakan Yardımcısı Çelik'ten Sakarya Engelliler Birlik Federasyonuna ziyaret - Son Dakika

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Sakarya Engelliler Birlik Federasyonunu ziyaret etti.

Ziyarette, Federasyon Başkan Vekili İbrahim İşçi, Sakarya Engelliler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Toy, Kocaali Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Yılmaz Arslan ile görüşen Çelik, "engelsiz Sakarya" için yapılan ve planlanan projeleri görüştü.

Herkesin engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, son yıllarda sosyal devlet olmanın gereği olarak engellilerin daha huzurlu ve mutlu olması için çok önemli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

İşçi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çelik'in engellilerin istek ve sorunlarını dinlediğini, çözümleriyle de ilgileneceğini kaydetti.