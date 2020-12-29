Son dakika haberi: Eski Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Buyoya, Mali'de defnedildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 18 Aralık'ta yaşamını yitiren eski Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Buyoya, Mali'de toprağa verildi.

Mali'nin başkenti Bamako'daki Büyük Katedral'de düzenlenen törenin ardından Buyoya, Bamako Hristiyan Mezarlığına defnedildi.

Kovid-19 tedavisi için gittiği Fransa'da 18 Aralık'ta yaşamını yitiren 71 yaşındaki Buyoya'nın Mali'ye defnedilmesine karar verilmişti.

Buyoya, 1987-1993 ve 1996-2003'te ülkeyi yönetmiş ve Kasım 2020'ye kadar Afrika Birliği Mali ve Sahel Bölgesi Yüksek Temsilciliği görevini yürütmüştü.

Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza da kalp krizi sonucu 8 Haziran'da yaşamını yitirmişti.