Son dakika haberi: Eski çalıştığı fabrikanın güvenlik görevlisini bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Eski çalıştığı fabrikanın güvenlik görevlisini bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da eski çalıştığı fabrikadaki güvenlik görevlisini bıçakla rehin alan kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da eski çalıştığı fabrikadaki güvenlik görevlisini bıçakla rehin alan kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın eski çalışanı B.P, alacağının ödenmediğini iddia ederek fabrikaya geldi. Fabrikaya girişte güvenlik personeli olarak çalışan G.İ. ile bir süre tartışan B.P, güvenlikçiyi yere yatırıp bıçakla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarmanın ikna çabaları sonucu teslim olan B.P, ekiplerce gözaltına alındı. Şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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