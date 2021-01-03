Son dakika haberi: Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşi, "ağabeyinin yetkilerine el koyduğu" suçlamasını reddetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşi, "ağabeyinin yetkilerine el koyduğu" suçlamasını reddetti

03.01.2021 18:23
Son dakika haberi: Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşi,

Son dakika gelişmesine göre Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika, "1999-2019 yıllarında ağabeyinin yetkilerine el koyduğu" suçlamasını reddetti.

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika, "1999-2019 yıllarında ağabeyinin yetkilerine el koyduğu" suçlamasını reddetti.

"El-Haber" gazetesinin haberine göre, ülkenin güneyindeki Buleyde Askeri Mahkemesi'nde "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla dün hakim karşısına çıkan Said Buteflika, 1999-2019 yıllarında ağabeyi eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yetkilerine el koyduğu suçlamalarına ilk kez yanıt verdi.

Duruşma sırasında hakimlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlamayı reddeden ve hazırladığı yazılı savunmasını okumakla yetinen Said Buteflika, şunları kaydetti:

"Bana yöneltilen suçlamalar bir komplo değil. Daha ziyade Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine el koyma ve onun adına hareket etme suçlamasıdır. (Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirildiğini kastederek) Cumhurbaşkanı halen hayatta ve bu durum hakkında kendisinden açıklama istenebilir."

Buteflika'nın kardeşi askeri mahkemede beraat etmişti

Cezayir Savunma Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamaya göre, Buleyde Askeri Mahkemesi, "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla yargılanan Said Buteflika ile eski İstihbarat başkanları General Osman Beşir Tartag ve Muhammed Medyen hakkında beraat kararı verilmişti.

Söz konusu davadan beraat etmesine rağmen hakkında ekonomik ve mali başka dava dosyaları bulunması nedeniyle yargılanmasına devam edilecek olan Said Buteflika, başkent Cezayir'de sivil cezaevine nakledilecek.

Hakkında başka dosyalar bulunan eski İstihbarat Başkanı General Tartag'ın da Buleyde Askeri Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanmasına devam edilecek.

Eski İstihbarat Başkanı Medyen'in ise beraatının ardından serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Gözaltına alındığı Mayıs 2019'dan beri Buleyde'deki askeri cezaevinde tutulan Said Buteflika ile eski istihbarat başkanları Tartag ve Medyen, Şubat 2020'de çeşitli suçlamalarla 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haziran 2020'de savunma heyetinin itirazı üzerine Yüksek Mahkeme davanın yeniden görülmesine karar vermişti.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşi, 'ağabeyinin yetkilerine el koyduğu' suçlamasını reddetti - Son Dakika


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