Son dakika haberi... Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika

Eski CHP Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek hakkında, bir televizyon kanalında bazı kamu görevlileri için kullandığı "militan" ifadesi nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve İçişleri Bakanlığının "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, sanık Berhan Şimşek'in 22 Ocak'ta katıldığı programda, "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan, alınan kararları görüyoruz'" şeklinde söylemlerde bulunduğu ifade edildi.

Şimşek'in bu söylemleri üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından ve ülke genelinde birden çok kaymakamlık ve valilik kurumlarından "töhmet altında bırakılarak haysiyet ve şereflerine hakaret, iftira ve aşağılama gayretine girildiği" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan iddianamede, Radyo Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) temin edilen program kaydının bilirkişi çözümüne yer verildi.

Sanık Berham Şimşek'in söz konusu programdaki konuşmalarına da yer verilen iddianamede, "militan" kelimesinin yasa dışı yollarla mücadele eden, savaşan ve bir siyasal örgütün etkin üyesi olması anlamını taşıdığı vurgulandı.

İddianamede, "Valiler, kaymakamlar ve yargıçların Türkiye Cumhuriyetinin yürütme ve yargı organlarını temsil eden kişiler oldukları ifade edilerek, vali, kaymakam ve yargıçların Anayasa ve kanunlara uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti adına çalıştıkları, bu sıfatları haiz kişilere "militan" denmesinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve devletin yargı organlarının illegal bir idari örgütlenme olarak algılanmasına sebebiyet vereceği kaydedildi.

İddianamede, Şimşek'in katıldığı televizyon programında söylediği bu sözlerin Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin yargı organlarını aşağılama suçunu oluşturduğu belirtildi.

Şimşek'in üzerine atılı suçun soruşturulmasının Adalet Bakanlığının iznine tabi olduğu ve bu hususta soruşturma izninin alındığı bilgisine yer verilen iddianamede, Şimşek'in "Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianameyi kabul eden İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 8 Şubat 2022'de yapılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Berhan Şimşek'in 22 Ocak'ta bir televizyon kanalında konuk olarak katıldığı programda kullandığı ifadeler üzerine İçişleri Bakanlığı ve birçok ilin valisi Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyuruları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatmış, Şimşek bu kapsamda 10 Şubat'ta "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade vererek, "militan" söyleminde bulunurken kesinlikle hakaret amacı gütmediğini söylemişti.