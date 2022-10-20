Son dakika haberi! Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in yargılandığı davada karar çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in yargılandığı davada karar çıktı

20.10.2022 15:16
Son dakika haberi! Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in yargılandığı davada karar çıktı

Gelen son dakika haberine göre Eski CHP Milletvekili emekli Albay Dursun Çiçek'in "iftira" suçundan yargılandığı davada beraat kararı çıktı.

Eski CHP Milletvekili emekli Albay Dursun Çiçek'in "iftira" suçundan yargılandığı davada beraat kararı çıktı.

Ankara 73. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Çiçek ile şikayetçi taraf katılmadı.

Esas hakkında mütalaasını sunan savcı, sanığın "iftira" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Daha önce sorgusu yapılan Çiçek hakkında hükmü açıklayan mahkeme hakimi, "suçun yasal unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildiğini kaydetti.

İddianame

AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Mehmet Ceylan, Ahmet İyimaya, Sadullah Ergin ve Yahya Doğan'ın suç duyurusu üzerine, Çiçek hakkında dava açılmıştı.

İddianamede, Çiçek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2019'da kabul edilen ve askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan torba yasada imzası olan milletvekillerini FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçladığı aktarılmıştı.

Çiçek'in ayrıca söz konusu isimler hakkında suç duyurusunda bulunduğu, yapılan inceleme sonucunda iddiaların somut delillere dayanmadığı için soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığı belirtilen iddianamede, sanığın bu şekilde zincirleme şekilde "iftira" suçunu işlediği ifade edilmişti.

Bu kapsamda Çiçek'in, 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
CHP'li Sarıbal: 'Zeytin üreticileri, 1 kilogram zeytine 40 lira fiyat verilmesini istiyor' CHP'li Sarıbal: 'Zeytin üreticileri, 1 kilogram zeytine 40 lira fiyat verilmesini istiyor' Son dakika haber... CHP'li Topal, bir dizideki bombacı karakterine 'Samandağ' adı verilmesini kınadı Son dakika haber... CHP'li Topal, bir dizideki bombacı karakterine 'Samandağ' adı verilmesini kınadı

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Dursun Çiçek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in yargılandığı davada karar çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
16:34 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Fincancı Korur hakkında soruşturma
16:34 Saçlarını kısacık kestiren Gülben Ergen, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
16:17 Belarus'da Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi polis tarafından tutuklandı
16:04 Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu, satın aldığı kalemin ucunun defalarca kırılmasına isyan etti: Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır
15:58 Avcılar'da E-5 Karayolu üzerinde minibüse çarpan otomobilin takla atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı! Kazada 4 kişi yaralandı
15:45 7. kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi mahkemede konuştu: Bu olayın mağdurları ben ve ailem
15:43 Trabzon'da bir şahıs, boşandığı eşinin evinde eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı
15:43 Yargılandığı davada, "Aylık kazancım 30 bin TL" diyen CZN Burak, sosyal medyada alay konusu oldu! "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumu geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 17:36:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in yargılandığı davada karar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement