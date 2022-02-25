Son dakika haberi! Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralı

25.02.2022 22:09
Son dakika haberi! Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri... Esin Doğan çifti, kızı ve torununu alıkoyduğu iddia edilen eski damatları Mustafa Ö. ile akrabası Şadan Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı.

ANKARA'da Süleyman- Esin Doğan çifti, kızı ve torununu alıkoyduğu iddia edilen eski damatları Mustafa Ö. ile akrabası Şadan Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Esin Doğan hayatını kaybetti, Süleyman Doğan ise yaralandı. Mustafa Ö. ile Şadan Ö. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerine doğru Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Kuzgun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Mustafa Ö., yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşi Dilan Doğan ve ismi öğrenilemeyen çocuğunu evde alıkoydu. Bunun üzerine Dilan Doğan'ın annesi Esin ve babası Süleyman Doğan çifti, kızlarını ve torunlarını almak için eve gitti. Fakat burada Mustafa Ö. ve yanında bulunan akrabası Şadan Ö. ile Doğan çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle açılan ateşte saçmaların isabet ettiği Esin-Süleyman Doğan çifti kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifti hastaneye kaldırdı. Fakat hastaneye kaldırılan yaralılardan Esin Doğan hayatını kaybetti. Süleyman Doğan ise tedavi altına alındı. Olaydan sonra Mustafa Ö. ile Şadan Ö. gözaltına alındı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda saçmanın sokakta bulunan araçlara da isabet ettiği belirlendi. Öte yandan, pompalı tüfeğin, Mustafa Ö. ya da Şadan Ö. tarafından mı ateşlendiğinin şüphelilerin ifadelerinin ardın kesinleşeceği belirtildi.  Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi! Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Kızını ve torunlarını almak için giden çifte kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika haberleri! Kızını ve torunlarını almak için giden çifte kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı Kayakla Atlama Erkekler Dünya Kupası Kayakla Atlama Erkekler Dünya Kupası

Süleyman Doğan, Esin Doğan, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
21:59 Ukrayna işgalinden sonra Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'e uyarı: NATO'ya katılırlarsa sonuçları olur
21:47 Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin durumuyla ilgili açıklama yaptı: Tahliyelerine başladık
21:41 Rus tenisçi Rublev, maç sonunda "savaşa hayır" mesajı verdi!
21:28 Son Dakika: Avrupa Birliği, Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldığını açıkladı
21:16 "Korkak değilim, gitmiyorum" açıklaması yapan Lucescu, Ukrayna'dan ayrıldı: Saatlerdir yoldayım
21:08 Zelenski, kaldığı sığınaktan katıldığı olağanüstü toplantıda AB liderlerine veda etti: Beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir
20:51 Zelenskiy, "Ülkeden kaçtı" iddialarına cevap verdi: Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz
20:43 Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının sosyal medya paylaşımı Rusya'yı salladı!
20:36 Son Dakika: Erdoğan'ın da katılım sağladığı NATO Zirvesi'nden ilk açıklama! Bölgeye takviye güç gönderilecek
20:34 Kariyerinin neden toparlanamadığı ortaya çıktı! Eski Beşiktaşlı, yetişkin film yıldızıyla birliktelik yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 22:23:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı; 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement