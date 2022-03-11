Son dakika haberi! Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun'a FETÖ davasında beraat - Son Dakika
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Son dakika haberi! Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun'a FETÖ davasında beraat

11.03.2022 16:21
Son dakika haberi! Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun'a FETÖ davasında beraat

Gelen son dakika haberine göre EMNİYET Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, 'FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'örgüte yardım etmek' suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

EMNİYET Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, 'FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'örgüte yardım etmek' suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Nisan 2019'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. 'FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından hakkında dava açılan Uzun, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, sanık Sabri Uzun ve avukatları katıldı. Mahkeme, yargılamada sona gelindiğini belirterek Cumhuriyet Savcısına mütalaasında bir değişiklik olup olmadığını sordu. Savcı mütalaasını tekrarlayarak Uzun'un, her iki suçlamadan da cezalandırılmasını talep etti. Uzun'un avukatı Ümit Kara ise suçlamalarla ilgili somut bir delil bulunmadığını belirterek beraat talebinde bulundu. Beyanların ardından son sözü sorulan Uzun, "Siyasi saiklerle hareket eden bir hakim tarafından FETÖ'cülükle suçlanıp tutuklanıyorsam, bundan gurur duyuyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Uzun'a delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

Sabri Uzun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11 ay 20 gün hapis cezası almıştı. Bu ceza ile ilgili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki (İstinaf) inceleme sürüyor.


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Son dakika haberleri! Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, yargılandığı FETÖ davasında beraat etti Son dakika haberleri! Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, yargılandığı FETÖ davasında beraat etti Son dakika haberleri: FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine operasyon: 14 gözaltı Son dakika haberleri: FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine operasyon: 14 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun'a FETÖ davasında beraat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun'a FETÖ davasında beraat - Son Dakika
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