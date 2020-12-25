Son dakika haberi | Eski emniyet müdürü Necdet Çelikbilek'in "ihmali davranışla görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması talep edildi, 5 sanığın beraati istendi.
25.12.2020 14:37
Son dakika haber... Eski emniyet müdürü Necdet Çelikbilek'in "ihmali davranışla görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması talep edildi, 5 sanığın beraati istendi.
Eski emniyet müdürü Necdet Çelikbilek'in "ihmali davranışla görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması talep edildi, 5 sanığın beraati istendi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Eski emniyet müdürü Necdet Çelikbilek'in 'ihmali davranışla görevi kötüye kullanma' suçundan cezalandırılması talep edildi, 5 sanığın beraati istendi. - Son Dakika
Son Dakika Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Korona oldu, komadan çıkınca İskoç aksanıyla konuşmaya başladı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Ömer Faruk Beyaz için Borussia Dortmund ve Schalke devreye girdi Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti