ESKİ ERGENEKON SAVCISI DALKUŞ'A FETÖ ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS - Son Dakika

Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranırken Ekim 2019'da Esenyurt 'ta operasyonla yakalanmıştı. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Murat Dalkuş Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Dalkuş, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dalkuş'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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