Son dakika haberi | Eski Ergenekon savcısı Dalkuş'a FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis - Son Dakika

Son dakika haberi | Eski Ergenekon savcısı Dalkuş'a FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis

20.04.2021 12:04
Son dakika haberi | Eski Ergenekon savcısı Dalkuş'a FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre MESLEKTEN ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

MESLEKTEN ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dalkuş'un tahliye talebi de reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 9'uncu celseye, sanık Mehmet Murat Dalkuş tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Pandemi nedeniyle duruşma salonuna izleyici alınmadı.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Mehmet Murat Dalkuş son sözünde, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Dosyadaki delil durumu dikkate alınarak tahliyemi ve beraatimi, ayrıca hakkımda lehime olan yasal hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN CEZA VERİLDİMahkeme heyeti, 'FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak' suçunun sabit olduğunu belirterek örgüt içindeki konumu ve etkinliğini dikkate alarak sanık Mehmet Murat Dalkuş'u 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tahliye talebini de reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OPERASYONLA YAKALANMIŞTI

Mehmet Murat Dalkuş, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranırken Ekim 2019'da Esenyurt'ta operasyonla yakalanmıştı. Dalkuş 16 Ocak 2020'de mahkemede yaptığı savunmasında, 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün sonra gözaltına alındığını ve serbest bırakıldığını söyleyerek "Yeniden ifaden alınacak denilerek hakkında yakalama kararı çıkarıldı. OHAL ilan edilince kaçmadım ancak ifade vermeye de gitmedim. Üç sene boyunca kimse beni arayıp sormadı. Teslim olacağımı söylüyordum. Bunu duyan bir işgüzar köylüm ise biraz para koparırım diyerek adresimi öğrenmiş. İhbar etmiş. Kaçtığıma dair yalan haberler yapıldı. Ben hiçbir zaman kaçmadım" demişti. Ergenekon davasında savcı olarak görevlendirilmesine ilişkin süreci anlatan Dalkuş, "O dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili olan Fikret Seçen beni çağırdı. 'Bu savcılar Ergenekon mütalaaya vakit ayırabilmek için duruşmalara giremeyecek. Yetkili bir savcıya ihtiyaç var. Seni Ergenekon'a duruşma savcısı olarak görevlendirdim' dedi. Mecburen kabul ettim. Hayatımın en berbat olayına sahip olacak olaya girmiş oldum. Mağduriyet sürecim böyle başladı. İş bölümü yaptılar. 'Şimdilik takıl ortamı görmüş olursun biz mütalaaya yoğunlaştığımızda bizim olmadığımız duruşmalarda sen idare edersin' dediler. 5 Ocak 2012'de duruşmaya çıkmaya başladım. Ömrümde ilk defa ağır ceza mahkemesinde duruşmaya çıkıyordum. Ağır ceza duruşma savcısı tecrübesi yaşıyordum. Ergenekon davasında kumpasım hiç olmamıştır. Her duruşmaya katılmadım. Kıdemsiz ve yedek savcı olarak diğer savcının yanında yer aldım." ifadelerini kullanmıştı.


- İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü, Mehmet Murat Dalkuş, Terör Örgütü, Ergenekon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Eski Ergenekon savcısı Dalkuş'a FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis - Son Dakika


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