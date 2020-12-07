Son dakika haberi | Eski eşi tarafından öldürülen anne ile iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanlığı binası ve tabelası Öldürülen anne ve kızlarının yakınları Cenaze aracının Adli Tıp Kurumundan ayrılması Cenazelerin Erzurum Asri Mezarlığına getirilmesi ERZURUM - Erzurum'da eski eşi tarafından tabancayla öldürülen anne ile iki kızınının cenazeleri,...

Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanlığı binası ve tabelası Öldürülen anne ve kızlarının yakınları Cenaze aracının Adli Tıp Kurumundan ayrılması Cenazelerin Erzurum Asri Mezarlığına getirilmesi ERZURUM - Erzurum'da eski eşi tarafından tabancayla öldürülen anne ile iki kızınının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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