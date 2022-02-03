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Son dakika haberi: Eski eşini 25 kez bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

Son dakika haberi: Eski eşini 25 kez bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

03.02.2022 10:54
Son dakika haberi: Eski eşini 25 kez bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Son dakika haberi... KAYSERİ'de, nafaka tartışmasında eski eşi Fatma Abravcı'yı (43) 25 kez bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yasin Tatay'ın (40) yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı.

KAYSERİ'de, nafaka tartışmasında eski eşi Fatma Abravcı'yı (43) 25 kez bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yasin Tatay'ın (40) yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı. Sanık Tatay'ın 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. Tatay ise savunmasında, "Kimseye tasarlama amacı gütmedim. Her şey bir anda oldu" dedi.

Kocasinan ilçesinde, geçen yıl 2 Nisan'da, Fatma Abravcı'nın yol kenarında cesedi bulundu. Yapılan incelemede Abravcı'nın, 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri, cinayet şüphelisini bulmak için 50 kilometrelik alandaki 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyip, olay yerinden geçen araçları takibe aldı. 10 bin araç ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda, olay yerinden geçen otomobillerden birinin, Fatma Abravcı'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin Tatay'a ait olduğu belirlendi. İkinci evliliğini yapan Tatay, Melikgazi ilçesindeki evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Tatay, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tatay hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında; tutuklu sanık Yasin Tatay ile Fatma Abravcı'nın şikayetçi 2 ağabeyi, erkek kardeşi ve kız kardeşi hazır bulundu. Savcı, mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanığın 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.'HER ŞEY BİR ANDA OLDU'Mütalaaya karşı sözleri sorulan sanık Yasin Tatay ise "Kimseye tasarlama amacı gütmedim. Fatma, sürekli bana hakaret edip, tehdit ediyordu. Her şey bir anda oldu. Pişmanım" dedi.Fatma Abravcı'nın ağabeyleri ve kardeşleri de şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.Ara kararla sanık Yasin Tatay'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, taraf avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre istemeleri üzerine duruşmayı erteledi.

Son dakika haberi: Eski eşini 25 kez bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika haberi: Eski eşini 25 kez bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
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Kocasinan, Kayseri, Nisan, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Eski eşini 25 kez bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika


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