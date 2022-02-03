Son dakika haberi: Eski eşini 25 kez bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

KAYSERİ'de, nafaka tartışmasında eski eşi Fatma Abravcı'yı (43) 25 kez bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yasin Tatay'ın (40) yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı. Sanık Tatay'ın 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. Tatay ise savunmasında, "Kimseye tasarlama amacı gütmedim. Her şey bir anda oldu" dedi.

Kocasinan ilçesinde, geçen yıl 2 Nisan'da, Fatma Abravcı'nın yol kenarında cesedi bulundu. Yapılan incelemede Abravcı'nın, 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri, cinayet şüphelisini bulmak için 50 kilometrelik alandaki 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyip, olay yerinden geçen araçları takibe aldı. 10 bin araç ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda, olay yerinden geçen otomobillerden birinin, Fatma Abravcı'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin Tatay'a ait olduğu belirlendi. İkinci evliliğini yapan Tatay, Melikgazi ilçesindeki evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Tatay, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tatay hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.