ANKARA'da, 2 çocuğunun annesi boşandığı Ebru Ö.'nün birlikte olduğu Ayhan Görgülü'yü sokak ortasında beylik tabancasıyla öldüren polis memuru Kamil Erdönmez'in (46) 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Erdönmez, savunmasında, "'Eşini elinden aldım. Az daha büyüsün kızını da alacağım' deyince kendimi kaybedip öldürdüm" dedi.

Polis memuru Kamil Erdönmez, eski eşi Ebru Ö'nün birlikte olduğu Ayhan Görgülü'yü, 19 Aralık 2019'da Keçiören Ayvalı Caddesi üzerinde tabancayla ateş ederek öldürdü. Kamil Erdönmez olaydan sonra teslim olurken, Ayhan Görgülü'nün cesedinde 9 kurşun girişi tespit edildi. Savcılık ifadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Erdönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Erdönmez hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer'in hazırladığı iddianamede Ebru Ö.'nün, boşandıktan sonra eski eşi hakkında, tehdit ettiği için şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı, buna rağmen Erdönmez'in, aynı mahalleye taşındığı, olay gününü de eski eşiyle ilişkisini onaylamadığı Ayhan Görgülü'yü tasarlayarak ve hedef gözeterek birden fazla kez ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

'BOŞANDIKTAN SONRA İLİŞKİLERİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM'Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Erdönmez, savunmasında, eşinin isteğiyle 2018'de anlaşmalı boşandıklarını, 8 ve 14 yaşında iki çocuğunun velayetinin de annesine verildiğini söyledi. Boşandıktan sonra eşinin, küçük çocuklarıyla aynı sınıfta çocuğu olan Ayhan Görgülü ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini belirten sanık Erdönmez, "Çocuklarımı görmeye gittiğim bir gün evin önünde Ayhan Görgülü ile karşılaştım. Ayhan'a, 'Bari çocuklarımı görmeye geldiğim gün gelme, çocuklar da ben de rahatsız oluyoruz' dedim. Bana, 'Asıl sen gelme, hakkında uzaklaştırma kararı var. Ben istediğim şekilde gelirim' dedi. Ayrıca beni tehdit etti. Bu olaydan sonra Ebru beni tekrar şikayet etti. Bu şikayet sonucu silahıma el konulma kararı verildi" dedi.'ÇOCUKLARIMA YAKIN OLMAK İÇİN AYNI MAHALLEDE EV TUTTUM'Boşandıktan sonra eşinin Görgülü'nün oturduğu evin yakınında ev tuttuğunu ve onun çocuğuna da baktığını öğrendiğini söyleyen Erdönmez, "Ben çocuklarıma yakın olmak için aynı mahallede ev tuttum. Görgülü bir defasında elinde sopa ile bana saldırdı. Onun yönlendirmesiyle Ebru sürekli benden şikayetçi oldu. Ben de annesine gidip oğlunun yuvamızı yıktığını, çocuklarımı görmemi engellediğini ve oğluyla konuşup çocuklarımdan uzak durmasını söylemesini istedim. Bu olaydan sonra bana telefon açarak buluşmak istediğini söyledi. Buluştuğumuzda çocuklarımdan uzak durmasını, beni ve çocuklarımı mağdur etmemesini söyledim. Aramızda çıkan tartışma sonrası karakolluk olduk; ancak bu resmi işlemlere yansımadı" diye konuştu.'KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'Cinayeti kesinlikle eski eşiyle birlikte olduğu için tasarlamadığını, olay günü saat 06.30 sıralarında sabah sporuna çıktığında Görgülü ile karşılaştığını iddia eden sanık Erdönmez, "Beni görmesin diye elektrik panosunun arkasına saklanmak istedim. Ancak pano küçük olduğu için beni gördü. Ben de 'Hayırdır beni mi takip ediyorsun' dedim. Bana, sinkaflı sözler sarf ederek, 'Senin neyini takip edeyim. Elinden karını aldım, evliyken birlikte oldum. Az daha büyüsün kızını da alacağım' deyince kan beynime sıçradı. Silahımı belimden çektiğimi hatırlıyorum, kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Kast ve tasarlama olmaksızın cinnet halinde olay meydana gelmiştir. Yaşananlardan dolayı üzgün ve pişmanım" ifadesini kullandı.'TEHDİT ETTİĞİNE HİÇ TANIK OLMADIM'Tanık olarak dinlenen Ebru Ö., çocuklarının aynı sınıfta olması nedeniyle tanıştığı Görgülü ile aralarında duygusal bir yakınlaşma olduğunu, sık sık telefonda konuştuklarını söyledi. Evli iken kesinlikle Görgülü ile birlikte olmadığını söyleyen Ebru Ö., "Boşandıktan sonra birlikte olduk. Kamil'in kendisini araması ve evliyken birlikte olup olmadığımızı sormasından rahatsız oldu. Bana kendini tehdit etiğini söyleyerek Kamil'den şikayetçi olmamı istedi. Ancak ben tehdit ettiğine hiç tanık olmadım. 4-5 kez Ayhan'ın baskısı ile şikayetçi olarak koruma kararı aldırdım. Olayla ilgili ise bir şey görmedim" dedi.

Erdönmez ile ölen Görgülü'nün oturduğu binadaki bazı kişilerin de tanık olarak dinlendiği duruşmada, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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Özkan ARSLAN/ANKARA, -