ESKİ GÜREŞÇİ, 'YOL VERME' KAVGASINDA SÜRÜCÜYÜ BEL KÜNDESİYLE HASTANELİK ETTİ - Son Dakika
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ESKİ GÜREŞÇİ, 'YOL VERME' KAVGASINDA SÜRÜCÜYÜ BEL KÜNDESİYLE HASTANELİK ETTİ

18.07.2022 13:41

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir süre güreşle uğraştığı öğrenilen motosikletli M.M., 'yol verme' kavgasında kendisine yumrukla saldıran otomobil sürücüsü Ü.Y.'yi bel kündesi ile hastanelik etti.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir süre güreşle uğraştığı öğrenilen motosikletli M.M., 'yol verme' kavgasında kendisine yumrukla saldıran otomobil sürücüsü Ü.Y.'yi bel kündesi ile hastanelik etti. Ü.Y., yoğun bakımda tedaviye alınırken, kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, önceki gün sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü Ü.Y. ile motosiklet sürücüsü M.M. arasında, yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen Ü.Y., M.M.'ye yumruk attı. Daha önce bir süre güreş sporuyla uğraştığı öğrenilen motosikletli M.M., kendisine saldıran Ü.Y.'yi bel kündesiyle yere serdi. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ü.Y., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ü.Y., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ü.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olayın ardından M.M.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİ GÜREŞÇİ, 'YOL VERME' KAVGASINDA SÜRÜCÜYÜ BEL KÜNDESİYLE HASTANELİK ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESKİ GÜREŞÇİ, 'YOL VERME' KAVGASINDA SÜRÜCÜYÜ BEL KÜNDESİYLE HASTANELİK ETTİ - Son Dakika
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