Son dakika haberi... Eski İngiliz General, Afganistan'dan asker çekme kararının "stratejik hata" olduğunu söyledi - Son Dakika

Eski üst düzey İngiliz General Richard Barrons, Afganistan'dan asker çekme kararının terörizmin yeniden canlanması riskini taşıyan "stratejik hata" olduğunu belirtti.

Barrons, BBC Radio-4'te yaptığı açıklamada, Afganistan'dan askerlerin çekilmesi kararıyla, İngiltere ve Batılı müttefiklerin "Afganistan'ın geleceğini sattıkları" değerlendirmesinde bulundu.

"Şimdi geri çekilme stratejik bir hata. Bunun bizim çıkarımıza olduğuna inanmıyorum." diyen Barrons, askerlerin geri çekilmesi kararıyla Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki müttefiklere "gerçekten talihsiz bir mesaj" gönderildiğini söyledi.

Barrons, "İnsani veya siyasi krizin olmamasını sağlamaktansa ayrılmayı tercih ediyoruz. Afganistan'da terör örgütlerinin yeniden kurulması, Avrupa'ya ve başka yerlere zarar verme riskini göze alacağız. Bence bu çok zayıf bir stratejik sonuç." ifadesini kullandı.

"Afganistan'da artan şiddete ilişkin raporlar son derece rahatsız edici"

İngiliz hükümetinden bir sözcü de şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan'daki güvenlik durumunun ciddi olduğunun ve artan şiddete ilişkin raporların son derece rahatsız edici olduğunun farkındayız. Afganistan'daki çatışmaya herhangi bir askeri çözüm olduğuna inanmıyoruz ve Taliban'ı şiddet kampanyalarını sona erdirmeye ve Afgan hükümetiyle anlamlı bir diyaloga girmeye çağırıyoruz. Kalıcı bir barışın sağlanması için müzakere edilmiş bir çözüm bulunması gerekiyor."

Afganistan'da şiddet olaylarının artması nedeniyle ABD ve İngiltere'nin Kabil büyükelçilikleri, dün Afganistan'daki vatandaşlarından, bulabildikleri tüm uçuşları kullanarak en acil şekilde bu ülkeyi terk etmelerini istemişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Afganistan'daki İngiliz askeri birliklerinin büyük çoğunluğunun çekildiğini ve tamamının ülkeden ayrılacağını belirterek, "Bizi Afganistan'a getiren tehdit büyük ölçüde azaldı." ifadesini kullanmıştı.

Taliban, vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, kuzeydoğudaki Tahar vilayetinin merkezi Talukan kentinin de örgütün eline geçmesiyle 5'e yükselmişti.

Güneyde Helmand, kuzeydoğuda Badahşan, kuzeyde Samangan ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban'ın şiddetli saldırıları altında.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor.

Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD'nin askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.