Son dakika haberi: Eski karısını çocuklarını göstermediği için öldürmüş - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde, eski karısını öldüren zanlı polise verdiği ilk ifadesinde çocukları kendisine göstermediği için eski karısını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi 1185/17 sokakta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Aykut H. isimli şahıs, 2 yıl önce boşandığı iki çocuğunun annesi Gizem Filiz'in (26) evine geldi. Apartmanın ikinci katında annesiyle birlikte oturan evin balkonuna tırmanan şahıs, burada eski eşi Gizem Filiz'i boğarak öldürdü. Daha sonra evden ayrılan zanlı, telefonla polisi arayarak kendisini ihbar etti ardından da Boğaziçi Polis Karakolu'na giderek polise teslim oldu.

Öte yandan zanlı Aykut H.'nin polise verdiği ilk ifadede Gizem Filiz'in çocukları kendisine göstermediği ve başka erkeklerle görüştüğünü ileri sürerek cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Zanlının emniyetteki gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR