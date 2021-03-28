Son dakika haberi | Eski Madagaskar Cumhurbaşkanı Didier Ratsiraka, 84 yaşında grip tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Eski Madagaskar Cumhurbaşkanı Didier Ratsiraka, 84 yaşında grip tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

28.03.2021 14:07
Son dakika haberi | Eski Madagaskar Cumhurbaşkanı Didier Ratsiraka, 84 yaşında grip tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika habere göre Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'ın eski Cumhurbaşkanı Didier Ratsiraka yaşamını yitirdi.

Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'ın eski Cumhurbaşkanı Didier Ratsiraka yaşamını yitirdi.

Ailesi, 84 yaşındaki Ratsiraka'nın grip tedavisi gördüğü askeri hastanede, bu sabah vefat ettiğini duyurdu.

Doktorlar, eski cumhurbaşkanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin, negatif çıktığını açıklamıştı.

Amiral lakaplı, asker kökenli Didier Ratsiraka, 1975-1993 ve 1997-2002 yılları arasında 2 dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Eski Madagaskar Cumhurbaşkanı Didier Ratsiraka, 84 yaşında grip tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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