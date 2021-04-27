Son dakika haberi! Eski milletvekili Av. Mail Büyükerman hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Eskişehir Milletvekili Av. Mehmet Mail Büyükerman hayatını kaybetti.

Eskişehir'de yaptırmış olduğu okullarla ve hayır işleri ile anılan TBMM 21. Dönem DSP'den Eskişehir milletvekili seçilen Av. Mehmet Mail Büyükerman, 93 yaşında hayatını kaybetti. Büyükerman'ın cenazesinin 28 Nisan 2021 Çarşamba günü Gümülcine Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR