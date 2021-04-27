Son dakika haberi! Eski milletvekili Av. Mail Büyükerman hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Eski milletvekili Av. Mail Büyükerman hayatını kaybetti
27.04.2021 14:16
Son dakika haberlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Eskişehir Milletvekili Av. Mehmet Mail Büyükerman hayatını kaybetti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Eskişehir Milletvekili Av. Mehmet Mail Büyükerman hayatını kaybetti.
Eskişehir'de yaptırmış olduğu okullarla ve hayır işleri ile anılan TBMM 21. Dönem DSP'den Eskişehir milletvekili seçilen Av. Mehmet Mail Büyükerman, 93 yaşında hayatını kaybetti. Büyükerman'ın cenazesinin 28 Nisan 2021 Çarşamba günü Gümülcine Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Bıçaklı hamile Kadıköylülerin korkulu rüyası olmuştu! Yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı