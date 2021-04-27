Son dakika haberi: Eski milletvekili Mail Büyükerman, koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Eski milletvekili Mail Büyükerman, koronavirüsten hayatını kaybetti
27.04.2021 14:04
Son dakika haberi: DEMOKRATİK Sol Parti'den (DSP) 21'inci dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan ve 2000 yılındaki 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olan Mail Büyükerman (93), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
DEMOKRATİK Sol Parti'den (DSP) 21'inci dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan ve 2000 yılındaki 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olan Mail Büyükerman (93), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan ve TBMM Genel Kurulu'ndaki ilk turda üç oy alan eski DSP Eskişehir 21'inci dönem Milletvekili Mail Büyükerman, bir süre önce koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Eskişehir Yunusemre Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Büyükerman, bugün hayatını kaybetti.
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