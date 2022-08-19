Son dakika haberi | Eski müdürünü vuran güvenlik görevlisi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Eski müdürünü vuran güvenlik görevlisi tutuklandı

19.08.2022 10:58
Son dakika haberi | Eski müdürünü vuran güvenlik görevlisi tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 5 yıldızlı otelin güvenlik müdürü Murat Uymaz'ı (45) tabancayla vurup yaralayan eski personel Mesut Bilen (40), tutuklandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 5 yıldızlı otelin güvenlik müdürü Murat Uymaz'ı (45) tabancayla vurup yaralayan eski personel Mesut Bilen (40), tutuklandı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Otelin güvenlik müdürü Murat Uymaz ile 2 ay önce işten çıkarılan ve başka otelde güvenlik personeli olarak çalışan Mesut Bilen arasında, otel girişindeki güvenlik kulübesi önünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bilen, yanında getirdiği tabancayla 2 el ateş ederek, Uymaz'ı başından ve kolundan yaraladı. Otelin güvenlik görevlilerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat Uymaz, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bilen ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Mesut Bilen, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Eski müdürünü vuran güvenlik görevlisi tutuklandı - Son Dakika

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