Eski Senegal Dışişleri Bakanı ve Senegal Cumhuriyeti Arabulucusu Alioune Badara Cisse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirdi.
Yerel basında çıkan haberlerde, 63 yaşındaki Cisse'nin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Macky Sall de Twitter'dan, Cisse'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek Cisse'yi rahmetle andı.
Cisse, 2015'te getirildiği Senegal Cumhuriyeti Arabuluculuğu görevini 5 Ağustos'a kadar sürdürmüş, 2012'de Cumhurbaşkanı Sall ilk seçildiğinde 7 ay Dışişleri Bakanlığı yapmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Eski Senegal Dışişleri Bakanı Alioune Badara Cisse hayatını kaybetti - Son Dakika