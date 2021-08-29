Son dakika haberi... Eski Senegal Dışişleri Bakanı Alioune Badara Cisse hayatını kaybetti - Son Dakika

Cisse, 2015'te getirildiği Senegal Cumhuriyeti Arabuluculuğu görevini 5 Ağustos'a kadar sürdürmüş, 2012'de Cumhurbaşkanı Sall ilk seçildiğinde 7 ay Dışişleri Bakanlığı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall de Twitter 'dan, Cisse'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek Cisse'yi rahmetle andı.

Eski Senegal Dışişleri Bakanı ve Senegal Cumhuriyeti Arabulucusu Alioune Badara Cisse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirdi.

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