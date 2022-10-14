Eski sevgilisinin öldürdüğü kadını daha önce de vurduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Eski sevgilisinin öldürdüğü kadını daha önce de vurduğu ortaya çıktı

14.10.2022 14:20

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 11 yaşındaki oğlu ile yolda yürüdüğü sırada eski sevgilisi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç kadının olaydan 3 ay önce de aynı kişi tarafından bacağından vurulduğu belirlendi. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı gözaltına alındı.

13 Ekim Perşembe günü Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde iki çocuk annesi Bahar Torun (39), 11 yaşındaki oğlu ile yürüdüğü sırada eski sevgilisi olan Burak Acar (40) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bahar'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olaydan kısa bir süre sonra katil zanlısı Burak Acar'ı yakaladı.

3 AY ÖNCE DE BACAĞINDAN VURMUŞ

Adana Büyükşehir Belediyesinde Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı belirtilen Burak Acar'ın, yaklaşık 3 ay önce, eski sevgilisi Bahar Torun'a silahlı saldırı düzenleyerek sol bacağından yaraladığı öğrenildi. Bu olayın ardından Acar'a mahkemece elektronik kelepçe takıldığı belirtildi.

Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın daha önce de vurulmuş

SÜREKLİ TEHDİT ETMİŞ

Bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Bahar Torun, sol ayağından tabanca ile yaraladıktan sonra işe devam edemeyip ayrılmak zorunda kaldı. Sonrasında Bahar, bir temizlik firmasında işe başladı. Ancak, Burak Acar sürekli iş yerine gelerek Bahar'ı tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine iş yeri sahibi Bahar'ı işten çıkarttı.

Adana Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan Bahar'ın cenazesini 19 yaşındaki oğlu E.K. ve diğer aile yakınları tarafından teslim alındı. Bahar'ın cenazesi Kabasakal mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Öte yandan, annesi yanında vurulan 11 yaşındaki oğlu ise adli tıp birimi önündeki bir işletmede aile yakınlarıyla oturdu.

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Kaynak: İHA

Burak Acar, Adli Tıp, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski sevgilisinin öldürdüğü kadını daha önce de vurduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski sevgilisinin öldürdüğü kadını daha önce de vurduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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