Son dakika haberi: Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın daha önce de vurulmuş - Son Dakika
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Son dakika haberi: Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın daha önce de vurulmuş

14.10.2022 14:43

Son dakika haberler: Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın daha önce de vurulmuş Adana'da eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının olaydan yaklaşık 3 ay önce de aynı kişi tarafından sol bacağından tabancayla vurularak yaralandığı öğrenildi Adana'da 11 yaşındaki oğlu ile yolda yürüdüğü sırada eski...

Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın daha önce de vurulmuş

Adana'da eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının olaydan yaklaşık 3 ay önce de aynı kişi tarafından sol bacağından tabancayla vurularak yaralandığı öğrenildi

ADANA - Adana'da 11 yaşındaki oğlu ile yolda yürüdüğü sırada eski sevgilisi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen kadının cenazesini ailesi teslim aldı. Genç kadının olaydan 3 ay önce de aynı kişi tarafından bacağından vurulduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı gözaltına alındı.

Olay, 13 Ekim Perşembe Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki çocuk annesi Bahar Torun (39), 11 yaşındaki oğlu ile yürüdüğü sırada eski sevgilisi olan Burak Acar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bahar'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olaydan kısa bir süre sonra katil zanlısı Burak Acar'ı yakaladı.

"Saldırgan 3 ay önce de Bahar'ı tabancayla ayağından yaralamış"

Adana Büyükşehir Belediyesinde Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı belirtilen Burak Acar'ın, yaklaşık 3 ay önce, eski sevgilisi Bahar Torun'a silahlı saldırı düzenleyerek sol bacağından yaraladığı öğrenildi. Bu olayın ardından Acar'a mahkemece elektronik kelepçe takıldığı belirtildi.

Bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Bahar Torun, sol ayağından tabanca ile yaraladıktan sonra işe devam edemeyip ayrılmak zorunda kaldı. Sonrasında Bahar, bir temizlik firmasında işe başladı. Ancak, Burak Acar sürekli iş yerine gelerek Bahar'ı tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine iş yeri sahibi Bahar'ı işten çıkarttı.

Adana Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan Bahar'ın cenazesini 19 yaşındaki oğlu E.K. ve diğer aile yakınları tarafından teslim alındı. Bahar'ın cenazesi Kabasakal mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, annesi yanında vurulan 11 yaşındaki oğlu ise adli tıp birimi önündeki bir işletmede aile yakınlarıyla oturdu.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Burak Acar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın daha önce de vurulmuş - Son Dakika

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