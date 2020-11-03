Son dakika haberi: Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davası 10 Kasım'a ertelendi - Son Dakika

Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun geçen yıl düzenlendiği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davası, 10 Kasım'a ertelendi.

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ve döneminden üst düzey 27 kişi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla 9'uncu kez hakim karşısına çıktı.

Başkent Hartum'daki Özel Ceza Mahkemesi Hakimi İsameddin Abdullah'ın sanıklara haklarındaki suçlamaları yöneltmesinin ardından bazı savunma heyeti avukatları dinlendi.

Hakim Abdullah, savunma heyetindeki diğer avukatların iddianame hakkındaki görüşlerinin alınmasına devam edilmesi için mahkemeyi 10 Kasım'a erteledi.

Yeni tip koronavirüse yakalanan sanıklardan Haşim Ahmed Ömer duruşmaya katılmadı.

Ömer el-Beşir, liderliğini yürüttüğü 1989 darbesi nedeniyle ocakta savcıya ifade vermişti. Savcılık, 1989 darbesiyle anayasal düzeni bozmak suçlamasıyla Beşir ve yardımcıları hakkında 13 Mayıs 2019'da soruşturma başlatmıştı.

Eski Başbakan ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi, 22 Haziran'da, Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali Hac ile partinin lideri ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Senusi de 20 Kasım'da ifadeye çağrılmıştı.

Sudan'da sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 21 Temmuz'da yapılmıştı.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı. Ömer el-Beşir'in 1989'da tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun darbesiyle Cumhurbaşkanı Ahmed el-Mirgani ile Başbakan Sadık el-Mehdi görevlerinden alınmıştı.

Geçiş dönemi için kurulan yürütme ve yasama organı, "Ulusal Kurtuluş Devrimi" Komutanlığı Konseyi'nin Başkanlığına Beşir'i getirmişti.

Beşir, 6 Ekim 1993'te kendisini Cumhurbaşkanı ilan etmişti. Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti. Devrik lideri, yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmaktan 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, 70 yaşından büyük olduğu gerekçesiyle cezasını rehabilitasyon merkezinde çekmesine hükmetmişti.