Son dakika haberi | Eski Tarsus kaymakamının FETÖ'den yargılamasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Eski Tarsus kaymakamının FETÖ'den yargılamasına devam edildi

12.10.2020 18:09
Son dakika haberi | Eski Tarsus kaymakamının FETÖ'den yargılamasına devam edildi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Tarsus Kaymakamı B.A'nın yargılandığı davaya devam edildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Tarsus Kaymakamı B.A'nın yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz sanık B.A. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık B.A, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için ek süre verilmesi ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için duruşma savcısına ek süre verilmesine ve sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, PDY soruşturması, Tarsus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Eski Tarsus kaymakamının FETÖ'den yargılamasına devam edildi - Son Dakika

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