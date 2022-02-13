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Son dakika haberi: Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki'den "Cumhurbaşkanı Said'in azledilmesi" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi: Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki'den "Cumhurbaşkanı Said'in azledilmesi" çağrısı

13.02.2022 20:33
Son dakika haberi: Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki'den "Cumhurbaşkanı Said'in azledilmesi" çağrısı

Gelen son dakika haberine göre Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said'in meşruiyetini kaybettiğini söyleyerek azledilmesini istedi.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said'in meşruiyetini kaybettiğini söyleyerek azledilmesini istedi.

Merzuki, Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına karşı çıkanların kurduğu Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişiminin başkent Tunus'ta düzenlediği gösteriye sesli mesaj gönderdi.

Merzuki, "Ben diyalog insanıyım, diyaloğu severim ama tecrübeler gösterdi ki sömürgeyle, Siyonizmle, apartheid rejimiyle ve diktatörlükle diyalog olmaz. Aparthed rejimin, sömürgenin, diktatörlüğün ve darbenin sona ermesi gerekiyor." dedi.

"Artık meşruiyeti kalmayan cumhurbaşkanının azledilmesi gerekiyor." diyen Merzuki, ülkedeki tüm demokrasi savunucularını aralarındaki görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp, darbeyi sona erdirmek ve bir alternatif sunmak için bir araya gelmeye çağırdı.

"Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi"nin çağrısıyla Tunus'ta bir araya gelen yüzlerce kişi Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Yüksek Yargı Konseyini feshetme kararını protesto etmişti.

Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Cumhurbaşkanı Said, 7 Şubat Pazartesi, Başbakan Necla Buden ile görüşmesinde, Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurmuştu.

Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyinin feshi ve yeni bir konseyin oluşturulmasını içeren kararnamenin Cumhurbaşkanı Said tarafından imzalandığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı'nın Konseye ilişkin açıklamasının ardından birçok siyasi parti, yargı mensubu ve sivil toplum kuruluşu, yasal olmadığı gerekçesiyle karara tepki göstermişti.

Tunus'ta siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanının aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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cumhurbaşkanı, Yargı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki'den 'Cumhurbaşkanı Said'in azledilmesi' çağrısı - Son Dakika


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