Son dakika haberi: Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki: "Devrim yolunu terk etmeyeceğiz" - Son Dakika

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Mısır ve Tunus'taki karşı devrimin popülaritesini kaybettiğini belirterek "devrim yolunu terk etmeyeceğiz" dedi.

Merzuki, Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek rejimine son veren devrimin 10. yıldönümünden iki gün önce Arap dünyasından önemli figürlerin katılımı ile düzenlenen Özgürlük İçin Parlamenterler Forumu'nun düzenlediği online konferansta konuştu.

Merzuki, Mısır ve Tunus'ta karşı devrimin, Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin tutuklanması ve Tunus'ta El-Baci Kaid es-Sibsi'nin göreve gelmesi ile popülaritesinin kaybettiğini söyledi.

Merzuki "Devrim yolunu terk etmeyeceğiz. Savaşa tekrar tekrar geri dönüp devam edeceğiz ve sonunda kazanacağız. Çünkü hukuk devleti kurmak için halk iradesi ve mutlak bir zorunluluk var." dedi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Vekili İbrahim Munir de "10 yıl sonra dahi Mısır halkının devrim ve özgürlük bilinci hala canlı. Şehitlerin kanı boşa gitmedi ve gitmeyecek. Mısır'ın kurtuluş hakkı sandıklarından daha yakın." ifadelerini kullandı.