Son dakika haberi... Eski Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Akif Aslanpay mezarı başında anıldı - Son Dakika

Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığı üyeleri, trafik kazasında hayatı kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Akif Aslanpay'ın kabrini ziyaret etti.

"Ahde vefa imandandır." diyen üyeler, 2012 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Mehmet Akif Aslanpay'ın mezarı başında dua etti.

Ülkü Ocakları Karamürsel Başkanı Adnan Göktekin, "Geçmiş dönemlerde Karamürsel Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış ve birçok başarılı çalışmalar imza atmış ülkücü kardeşimizi seneyi devriyesinde mezarı başında yad ettik. Ruhu şad mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.