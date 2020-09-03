Son dakika haberi! ESKİŞEHİR Bakan Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine...
Son dakika haberi... ESKİŞEHİR Bakan Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi.
ESKİŞEHİR Bakan Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi
Ege, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 09:04 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! ESKİŞEHİR Bakan Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine... - Son Dakika
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