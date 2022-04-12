Son dakika haberi: ESKİŞEHİR - Cezaevi nakil aracı devrildi, 4'ü asker 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'de cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 4'ü asker 6 kişi yaralandı.
Mahkum taşıyan cezaevi nakil aracı, Eskişehir- Seyitgazi kara yolu Asri Mezarlık mevkisi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile 1 mahkum ve 4 askeri çıkardı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Aracın, sağlık kontrolü için Eskişehir'e getirilen mahkumu Afyonkarahisar Cezaevine götürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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