Son dakika haberi! Eskişehir'de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi (2) - Son Dakika

Son dakika haberi! Eskişehir'de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi (2)
03.11.2020 18:19
Bir son dakika haberine göre ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAREskişehir'de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir evde ele geçirilen 2 bin 363 adet tarihi sikke, 177 adet heykel, kolye, yüzük, haç ile bilezikle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR
Eskişehir'de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir evde ele geçirilen 2 bin 363 adet tarihi sikke, 177 adet heykel, kolye, yüzük, haç ile bilezikle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
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