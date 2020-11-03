Son dakika haberi! Eskişehir'de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi (2) - Son Dakika

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Eskişehir'de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir evde ele geçirilen 2 bin 363 adet tarihi sikke, 177 adet heykel, kolye, yüzük, haç ile bilezikle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.