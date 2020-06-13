Son dakika haberi | Eskişehir'de 2 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tek katlı ev ile bir dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Odunpazarı ilçesi Şarkiye Mahallesi Çürükoğlu Sokak'taki tek katlı evde ikamet eden Suriye uyruklu bir kadına, rahatsızlanarak gittiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 teşhisi kondu.

Hastanın ve ailesindeki 5 kişinin birlikte yaşadığı ev karantinaya alındı.

Gökmeydan Mahallesi Borsa Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Afganistan uyruklu bir kişi de benzer şikayetlerle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne müracaat etti. Bu kişinin Kovid-19 testi de pozitif çıktı.

Hastanın ve ailesindeki 6 kişinin birlikte yaşadığı daire karantinaya alındı.

Ev ve dairenin bulunduğu apartman, Odunpazarı Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Ailelerin ihtiyaçları, 14 günlük karantina sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak.