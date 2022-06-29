Araçta yapılan aramada kaçak olduğu belirlenen 1850 gözlük, 1700 bijuteri ürünü, 190 şemsiye ve 18 kol saati ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Eskişehir'de 3 bin 758 kaçak ürün ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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