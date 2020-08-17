Son dakika haberi! Eskişehir'de 65 yaş ve üstü için yeni kararlar alındı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, çay bahçesi, alışveriş merkezleri, kafe, kıraathane, piknik alanları ve asker uğurlaması gibi kalabalık alanlara girişleri yasaklanırken, toplu taşıma kullanım saatlerine de kısıtlama getirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili bazı kararlar aldı. Alınan kararlar yazılı açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dernek ve kooperatif gibi sivil toplum kuruluşlarının (zorunlu icrai faaliyetleri) etkinlik ve toplantıları hariç olmak üzere etkinlik ve toplantıları, düğün, cenaze, birinci derecede yakınları olan kişilerin düğün ve cenazelerine katılım hariç olmak üzere, pazar yeri, sosyal faaliyetler, alışveriş merkezleri, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, asker uğurlamaları ve benzeri gibi kalabalık alanlara girmesinin yasaklanmasına, toplu taşıma araçlarını 07.00 ile 09.00 ve 17.00 ile 19.00 saatleri arasında kullanmamaları yönünde uyarı ve bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir."