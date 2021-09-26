Gözaltına alınan zanlıların üst aramasında 3 tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Güllük ve Zafer mahallelerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timi ekipleri, şüpheliler Ahmet A, Muhammet E. ile Sefa K'yi yakaladı.

Eskişehir 'de polis ekiplerince kent merkezinde yapılan asayiş denetiminde 3 şüpheli gözaltına alındı.

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