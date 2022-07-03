Edinilen bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yürüyen Ahmet A. (26) ile kimliği belirsiz 4 kişi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet A. bıçakla bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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