Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

03.07.2022 10:13
Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de 5 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla bacağından yaralandı.

Eskişehir'de 5 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla bacağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yürüyen Ahmet A. (26) ile kimliği belirsiz 4 kişi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet A. bıçakla bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Ahmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

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Balıkesir'de bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Balıkesir'de bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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